- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
50 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
66.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
1 391.18 USD (5 141 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
50 (1 391.18 USD)
最大连续盈利:
1 391.18 USD (50)
夏普比率:
1.27
交易活动:
87.27%
最大入金加载:
5.18%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
27 (54.00%)
短期交易:
23 (46.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
27.82 USD
平均利润:
27.82 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
27.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
18.52% (831.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|5.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +1 391.18 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteForex-Pamm.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 66
|
AugsMarkets-Server
|0.00 × 12
|
KTM-Live
|0.00 × 6
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 10
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 52
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 34
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 74
|
GQCapital-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 30
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 165
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
66%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
50
100%
87%
n/a
27.82
USD
USD
19%
1:500