Gianluca Guarino

Snow Eagle

Gianluca Guarino
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 87%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 218
Profit Trade:
841 (69.04%)
Loss Trade:
377 (30.95%)
Best Trade:
1 835.89 USD
Worst Trade:
-966.22 USD
Profitto lordo:
32 222.38 USD (168 761 pips)
Perdita lorda:
-23 508.45 USD (158 795 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (332.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 232.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.98%
Massimo carico di deposito:
72.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
592 (48.60%)
Short Trade:
626 (51.40%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
7.15 USD
Profitto medio:
38.31 USD
Perdita media:
-62.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 533.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 206.60 USD (7)
Crescita mensile:
-4.90%
Previsione annuale:
-58.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 000.95 USD
Massimale:
3 206.60 USD (25.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.39% (3 206.60 USD)
Per equità:
63.22% (7 970.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD.fx 290
AUDCAD.fx 267
NZDCAD.fx 250
EURCHF.fx 210
EURGBP.fx 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD.fx 834
AUDCAD.fx 2.1K
NZDCAD.fx 1.7K
EURCHF.fx 2.9K
EURGBP.fx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD.fx -9K
AUDCAD.fx 11K
NZDCAD.fx 874
EURCHF.fx 9.2K
EURGBP.fx -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 835.89 USD
Worst Trade: -966 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +332.73 USD
Massima perdita consecutiva: -1 533.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


SNOW EAGLE


SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.


Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading 

Recommended minimum balance: $500

Account leverage: 1:300 or above

Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.

Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.

For more information and real time updates, subscribe to our social channels.



Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Snow Eagle
30USD al mese
87%
0
0
USD
19K
USD
78
100%
1 218
69%
98%
1.37
7.15
USD
63%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.