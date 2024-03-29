- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|290
|AUDCAD.fx
|267
|NZDCAD.fx
|250
|EURCHF.fx
|210
|EURGBP.fx
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD.fx
|834
|AUDCAD.fx
|2.1K
|NZDCAD.fx
|1.7K
|EURCHF.fx
|2.9K
|EURGBP.fx
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD.fx
|-9K
|AUDCAD.fx
|11K
|NZDCAD.fx
|874
|EURCHF.fx
|9.2K
|EURGBP.fx
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
SNOW EAGLE
SNOW EAGLE on MQL5 Market Click here.
Signal Type: 100% Monitored AlgoTrading
Recommended minimum balance: $500
Account leverage: 1:300 or above
Currency pairs: EURGBP,EURCHF,AUDCAD,GBPCAD,NZDCAD.
Remember that you are free to set an equity stop of your choice or follow our money management.
Disclaimer: This is not financial advice. Please do your own analysis and testing. Forex is a high risk activity where you can lose all your money.
