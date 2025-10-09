- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
88 (73.33%)
Loss Trade:
32 (26.67%)
Best Trade:
32.72 EUR
Worst Trade:
-14.43 EUR
Profitto lordo:
348.92 EUR (16 628 pips)
Perdita lorda:
-107.55 EUR (8 700 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
72.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.26%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.94
Long Trade:
39 (32.50%)
Short Trade:
81 (67.50%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
2.01 EUR
Profitto medio:
3.96 EUR
Perdita media:
-3.36 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-33.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.47 EUR (4)
Crescita mensile:
3.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
48.89 EUR (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (48.89 EUR)
Per equità:
6.06% (256.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|275
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.72 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.47 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.65 × 23
|
Tickmill-Live
|0.89 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|1.63 × 8
|
ICMarkets-Live04
|1.82 × 11
|
JFD-Live02
|2.33 × 3
|
MYFX-US01-Live
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.55 × 56
|
FXOpen-ECN Live Server
|3.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Live
|3.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|4.00 × 10
|
ATCBrokers-US Live
|4.00 × 2
55 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
9
100%
120
73%
100%
3.24
2.01
EUR
EUR
6%
1:200