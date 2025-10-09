SegnaliSezioni
Gianluca Guarino

MG Trading Machine 3

Gianluca Guarino
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
88 (73.33%)
Loss Trade:
32 (26.67%)
Best Trade:
32.72 EUR
Worst Trade:
-14.43 EUR
Profitto lordo:
348.92 EUR (16 628 pips)
Perdita lorda:
-107.55 EUR (8 700 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
72.52 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.26%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.94
Long Trade:
39 (32.50%)
Short Trade:
81 (67.50%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
2.01 EUR
Profitto medio:
3.96 EUR
Perdita media:
-3.36 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-33.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.47 EUR (4)
Crescita mensile:
3.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
48.89 EUR (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (48.89 EUR)
Per equità:
6.06% (256.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 275
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 7.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.72 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -33.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
GerchikCo-Live
0.00 × 2
AudentiaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live06
0.65 × 23
Tickmill-Live
0.89 × 9
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.14 × 22
AxioryAsia-02Live
1.33 × 3
Pepperstone-Edge04
1.63 × 8
ICMarkets-Live04
1.82 × 11
JFD-Live02
2.33 × 3
MYFX-US01-Live
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.55 × 56
FXOpen-ECN Live Server
3.00 × 2
GlobalPrime-Live
3.00 × 1
AxiTrader-US03-Live
3.00 × 1
ICMarkets-Live05
4.00 × 10
ATCBrokers-US Live
4.00 × 2
55 più
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

Non ci sono recensioni
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

