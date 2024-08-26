SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ProjectEagle MG
Gianluca Guarino

ProjectEagle MG

Gianluca Guarino
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 24%
InstaFinance-UK.com
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 256
Profit Trade:
829 (66.00%)
Loss Trade:
427 (34.00%)
Best Trade:
233.00 USD
Worst Trade:
-129.25 USD
Profitto lordo:
8 058.65 USD (148 663 pips)
Perdita lorda:
-5 708.24 USD (134 074 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (171.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
403.99 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
97.61%
Massimo carico di deposito:
14.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
664 (52.87%)
Short Trade:
592 (47.13%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
9.72 USD
Perdita media:
-13.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-372.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.62 USD (6)
Crescita mensile:
1.06%
Previsione annuale:
12.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.86 USD
Massimale:
1 552.00 USD (12.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.31% (1 552.00 USD)
Per equità:
11.40% (1 294.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.fx 844
AUDCAD.fx 268
EURGBP.fx 127
AUDNZD.fx 16
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.fx 1.3K
AUDCAD.fx 791
EURGBP.fx 280
AUDNZD.fx 30
EURGBP 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.fx 1.9K
AUDCAD.fx 8.9K
EURGBP.fx 3.6K
AUDNZD.fx 469
EURGBP -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.00 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +171.72 USD
Massima perdita consecutiva: -372.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.88% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.27 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.26 13:40
Share of trading days is too low
2024.08.26 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.26 09:56
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 13.43% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ProjectEagle MG
30USD al mese
24%
0
0
USD
12K
USD
67
100%
1 256
66%
98%
1.41
1.87
USD
12%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.