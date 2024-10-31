- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
231 (77.00%)
Loss Trade:
69 (23.00%)
Best Trade:
3.68 USD
Worst Trade:
-1.66 USD
Profitto lordo:
93.73 USD (9 259 pips)
Perdita lorda:
-72.42 USD (7 204 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.32 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
1.63%
Massimo carico di deposito:
11.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
158 (52.67%)
Short Trade:
142 (47.33%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.41 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.02 USD (3)
Crescita mensile:
3.15%
Previsione annuale:
38.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.35 USD (15.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.51% (10.35 USD)
Per equità:
3.55% (2.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.37 USD
Massima perdita consecutiva: -3.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Existrade-WForex Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
48%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
48
100%
300
77%
2%
1.29
0.07
USD
USD
16%
1:500