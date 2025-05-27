SegnaliSezioni
Boyu Ding

DM3

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 484%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 344
Profit Trade:
10 446 (68.07%)
Loss Trade:
4 898 (31.92%)
Best Trade:
2 086.24 USD
Worst Trade:
-385.28 USD
Profitto lordo:
101 805.48 USD (1 064 315 pips)
Perdita lorda:
-53 420.95 USD (1 101 400 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (115.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 169.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.95%
Massimo carico di deposito:
36.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
572
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
15.69
Long Trade:
7 922 (51.63%)
Short Trade:
7 422 (48.37%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-10.91 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-419.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 083.87 USD (14)
Crescita mensile:
14.83%
Previsione annuale:
179.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 083.87 USD (9.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (3 083.87 USD)
Per equità:
66.67% (22 164.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 2481
CADJPY 1750
GBPUSD 1746
EURCAD 1723
EURUSD 1274
AUDCAD 1146
AUDUSD 1092
AUDNZD 639
USDJPY 589
AUDCHF 557
GBPJPY 521
USDCAD 408
USDCHF 344
NZDCAD 321
NZDUSD 274
EURCHF 263
CHFJPY 109
EURGBP 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 6.5K
CADJPY 4.4K
GBPUSD 7.1K
EURCAD 4.7K
EURUSD 5.2K
AUDCAD 3.1K
AUDUSD 3.8K
AUDNZD 1.2K
USDJPY 1.9K
AUDCHF 2.5K
GBPJPY 1.5K
USDCAD 1.3K
USDCHF 1.4K
NZDCAD 842
NZDUSD 1K
EURCHF 1.1K
CHFJPY 344
EURGBP 462
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -20K
CADJPY 4K
GBPUSD -36K
EURCAD 89
EURUSD -12K
AUDCAD 12K
AUDUSD 16K
AUDNZD 23K
USDJPY -24K
AUDCHF 8.9K
GBPJPY 11K
USDCAD -20K
USDCHF -7K
NZDCAD 3.7K
NZDUSD -902
EURCHF 5.6K
CHFJPY -5K
EURGBP 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 086.24 USD
Worst Trade: -385 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +115.49 USD
Massima perdita consecutiva: -419.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.07 × 441
Non ci sono recensioni
