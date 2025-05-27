- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15 344
Profit Trade:
10 446 (68.07%)
Loss Trade:
4 898 (31.92%)
Best Trade:
2 086.24 USD
Worst Trade:
-385.28 USD
Profitto lordo:
101 805.48 USD (1 064 315 pips)
Perdita lorda:
-53 420.95 USD (1 101 400 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (115.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 169.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.95%
Massimo carico di deposito:
36.48%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
572
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
15.69
Long Trade:
7 922 (51.63%)
Short Trade:
7 422 (48.37%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-10.91 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-419.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 083.87 USD (14)
Crescita mensile:
14.83%
Previsione annuale:
179.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 083.87 USD (9.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (3 083.87 USD)
Per equità:
66.67% (22 164.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2481
|CADJPY
|1750
|GBPUSD
|1746
|EURCAD
|1723
|EURUSD
|1274
|AUDCAD
|1146
|AUDUSD
|1092
|AUDNZD
|639
|USDJPY
|589
|AUDCHF
|557
|GBPJPY
|521
|USDCAD
|408
|USDCHF
|344
|NZDCAD
|321
|NZDUSD
|274
|EURCHF
|263
|CHFJPY
|109
|EURGBP
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|6.5K
|CADJPY
|4.4K
|GBPUSD
|7.1K
|EURCAD
|4.7K
|EURUSD
|5.2K
|AUDCAD
|3.1K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDNZD
|1.2K
|USDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|2.5K
|GBPJPY
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|USDCHF
|1.4K
|NZDCAD
|842
|NZDUSD
|1K
|EURCHF
|1.1K
|CHFJPY
|344
|EURGBP
|462
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-20K
|CADJPY
|4K
|GBPUSD
|-36K
|EURCAD
|89
|EURUSD
|-12K
|AUDCAD
|12K
|AUDUSD
|16K
|AUDNZD
|23K
|USDJPY
|-24K
|AUDCHF
|8.9K
|GBPJPY
|11K
|USDCAD
|-20K
|USDCHF
|-7K
|NZDCAD
|3.7K
|NZDUSD
|-902
|EURCHF
|5.6K
|CHFJPY
|-5K
|EURGBP
|3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 086.24 USD
Worst Trade: -385 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +115.49 USD
Massima perdita consecutiva: -419.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.07 × 441
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
484%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
21
100%
15 344
68%
96%
1.90
3.15
USD
USD
67%
1:500