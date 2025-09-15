- Crescita
Trade:
1 647
Profit Trade:
965 (58.59%)
Loss Trade:
682 (41.41%)
Best Trade:
281.29 AUD
Worst Trade:
-624.62 AUD
Profitto lordo:
6 173.91 AUD (144 074 pips)
Perdita lorda:
-6 700.09 AUD (23 266 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (197.92 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
325.37 AUD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.82%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
796 (48.33%)
Short Trade:
851 (51.67%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.32 AUD
Profitto medio:
6.40 AUD
Perdita media:
-9.82 AUD
Massime perdite consecutive:
161 (-623.74 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-624.62 AUD (1)
Crescita mensile:
-4.58%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.45 AUD
Massimale:
1 074.23 AUD (10.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (1 070.47 AUD)
Per equità:
46.75% (4 391.69 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|485
|AUDCAD
|360
|AUDUSD
|251
|NZDCAD
|245
|NZDUSD
|153
|USDCHF
|76
|CADCHF
|58
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-313
|AUDCAD
|341
|AUDUSD
|105
|NZDCAD
|31
|NZDUSD
|-689
|USDCHF
|294
|CADCHF
|-22
|BTCUSD
|54
|XAUUSD
|-203
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|1.2K
|AUDCAD
|8K
|AUDUSD
|3.7K
|NZDCAD
|2.3K
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|2.1K
|CADCHF
|-156
|BTCUSD
|101K
|XAUUSD
|246
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +281.29 AUD
Worst Trade: -625 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +197.92 AUD
Massima perdita consecutiva: -623.74 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 9
|
TMS-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 10
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live10
|0.56 × 34
|
ForexMart-RealServer
|0.60 × 15
|
Pepperstone-01
|0.66 × 184
|
AxioryAsia-02Live
|0.68 × 37
|
TitanFX-01
|0.75 × 266
|
Pepperstone-Edge04
|0.76 × 3260
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.81 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
