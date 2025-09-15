SegnaliSezioni
Boyu Ding

Ben222

Boyu Ding
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 647
Profit Trade:
965 (58.59%)
Loss Trade:
682 (41.41%)
Best Trade:
281.29 AUD
Worst Trade:
-624.62 AUD
Profitto lordo:
6 173.91 AUD (144 074 pips)
Perdita lorda:
-6 700.09 AUD (23 266 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (197.92 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
325.37 AUD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.82%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
796 (48.33%)
Short Trade:
851 (51.67%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.32 AUD
Profitto medio:
6.40 AUD
Perdita media:
-9.82 AUD
Massime perdite consecutive:
161 (-623.74 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-624.62 AUD (1)
Crescita mensile:
-4.58%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.45 AUD
Massimale:
1 074.23 AUD (10.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (1 070.47 AUD)
Per equità:
46.75% (4 391.69 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 485
AUDCAD 360
AUDUSD 251
NZDCAD 245
NZDUSD 153
USDCHF 76
CADCHF 58
BTCUSD 16
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -313
AUDCAD 341
AUDUSD 105
NZDCAD 31
NZDUSD -689
USDCHF 294
CADCHF -22
BTCUSD 54
XAUUSD -203
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 1.2K
AUDCAD 8K
AUDUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
NZDUSD 0
USDCHF 2.1K
CADCHF -156
BTCUSD 101K
XAUUSD 246
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +281.29 AUD
Worst Trade: -625 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +197.92 AUD
Massima perdita consecutiva: -623.74 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 9
TMS-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ETXCapital-Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 10
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live10
0.56 × 34
ForexMart-RealServer
0.60 × 15
Pepperstone-01
0.66 × 184
AxioryAsia-02Live
0.68 × 37
TitanFX-01
0.75 × 266
Pepperstone-Edge04
0.76 × 3260
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.81 × 16
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
146 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
