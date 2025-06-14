- Crescita
Trade:
1 945
Profit Trade:
1 564 (80.41%)
Loss Trade:
381 (19.59%)
Best Trade:
502.56 USD
Worst Trade:
-159.62 USD
Profitto lordo:
14 999.38 USD (904 777 pips)
Perdita lorda:
-8 229.13 USD (727 295 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (138.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 222.50 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
89.48%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.16
Long Trade:
990 (50.90%)
Short Trade:
955 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
9.59 USD
Perdita media:
-21.60 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-945.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-945.60 USD (9)
Crescita mensile:
8.52%
Previsione annuale:
103.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
342.41 USD
Massimale:
945.60 USD (20.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.54% (945.60 USD)
Per equità:
15.42% (1 582.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1027
|USDJPY
|346
|EURUSD
|298
|USDCHF
|271
|BTCUSD
|1
|USDCAD
|1
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|504
|EURUSD
|458
|USDCHF
|373
|BTCUSD
|1
|USDCAD
|1
|BRENT
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|91K
|USDJPY
|35K
|EURUSD
|28K
|USDCHF
|15K
|BTCUSD
|9.7K
|USDCAD
|151
|BRENT
|92
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.63 × 24
GrandMarkets.com Free Copy
