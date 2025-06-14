- Crescita
Trade:
2 076
Profit Trade:
1 681 (80.97%)
Loss Trade:
395 (19.03%)
Best Trade:
508.64 USD
Worst Trade:
-163.00 USD
Profitto lordo:
16 196.82 USD (936 427 pips)
Perdita lorda:
-9 221.79 USD (798 571 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (130.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 286.69 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.72%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.28
Long Trade:
1 087 (52.36%)
Short Trade:
989 (47.64%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
9.64 USD
Perdita media:
-23.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-958.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-958.71 USD (9)
Crescita mensile:
8.74%
Previsione annuale:
106.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.19 USD
Massimale:
958.71 USD (21.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.00% (958.71 USD)
Per equità:
14.80% (1 370.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1020
|BRENT
|786
|USDCAD
|142
|CADJPY
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.4K
|BRENT
|1.2K
|USDCAD
|166
|CADJPY
|148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|84K
|BRENT
|22K
|USDCAD
|17K
|CADJPY
|17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
GrandMarkets.com Free Copy
