Boyu Ding

GM03

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 174%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 076
Profit Trade:
1 681 (80.97%)
Loss Trade:
395 (19.03%)
Best Trade:
508.64 USD
Worst Trade:
-163.00 USD
Profitto lordo:
16 196.82 USD (936 427 pips)
Perdita lorda:
-9 221.79 USD (798 571 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (130.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 286.69 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.72%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.28
Long Trade:
1 087 (52.36%)
Short Trade:
989 (47.64%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
9.64 USD
Perdita media:
-23.35 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-958.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-958.71 USD (9)
Crescita mensile:
8.74%
Previsione annuale:
106.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
394.19 USD
Massimale:
958.71 USD (21.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.00% (958.71 USD)
Per equità:
14.80% (1 370.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1020
BRENT 786
USDCAD 142
CADJPY 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.4K
BRENT 1.2K
USDCAD 166
CADJPY 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 84K
BRENT 22K
USDCAD 17K
CADJPY 17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +508.64 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +130.68 USD
Massima perdita consecutiva: -958.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
GrandMarkets.com Free Copy
Non ci sono recensioni
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 17:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.14 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
