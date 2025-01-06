- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
798
Profit Trade:
642 (80.45%)
Loss Trade:
156 (19.55%)
Best Trade:
114.39 USD
Worst Trade:
-85.43 USD
Profitto lordo:
2 846.20 USD (96 514 pips)
Perdita lorda:
-1 701.92 USD (65 412 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (207.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
353.64 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
56.61%
Massimo carico di deposito:
23.33%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
798 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-10.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.90 USD (9)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.58%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.35 USD
Massimale:
412.94 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.10% (412.05 USD)
Per equità:
7.59% (763.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|798
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.39 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +207.40 USD
Massima perdita consecutiva: -325.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
Non ci sono recensioni
