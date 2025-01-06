SegnaliSezioni
PHAM KIM QUY RuaCoder

RuaNinja21

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
798
Profit Trade:
642 (80.45%)
Loss Trade:
156 (19.55%)
Best Trade:
114.39 USD
Worst Trade:
-85.43 USD
Profitto lordo:
2 846.20 USD (96 514 pips)
Perdita lorda:
-1 701.92 USD (65 412 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (207.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
353.64 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
56.61%
Massimo carico di deposito:
23.33%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
798 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-10.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-325.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.90 USD (9)
Crescita mensile:
0.30%
Previsione annuale:
3.58%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.35 USD
Massimale:
412.94 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.10% (412.05 USD)
Per equità:
7.59% (763.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 798
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.39 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +207.40 USD
Massima perdita consecutiva: -325.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 11:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 21:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.29 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 05:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
