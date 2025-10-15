- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 421
Profit Trade:
1 760 (72.69%)
Loss Trade:
661 (27.30%)
Best Trade:
385.63 USD
Worst Trade:
-284.74 USD
Profitto lordo:
11 357.78 USD (287 449 pips)
Perdita lorda:
-5 571.18 USD (205 766 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (102.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
838.87 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
156
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.05
Long Trade:
1 103 (45.56%)
Short Trade:
1 318 (54.44%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
6.45 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-389.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-575.63 USD (4)
Crescita mensile:
12.56%
Previsione annuale:
152.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
575.63 USD (14.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.59% (475.42 USD)
Per equità:
1.97% (325.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1365
|EURUSDf
|488
|EURGBPf
|194
|NZDCADf
|166
|AUDNZDf
|133
|GBPNZDf
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADf
|2.3K
|EURUSDf
|953
|EURGBPf
|1.9K
|NZDCADf
|440
|AUDNZDf
|49
|GBPNZDf
|201
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADf
|76K
|EURUSDf
|-5.3K
|EURGBPf
|-10K
|NZDCADf
|16K
|AUDNZDf
|-7.3K
|GBPNZDf
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +385.63 USD
Worst Trade: -285 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +102.55 USD
Massima perdita consecutiva: -389.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 9. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
Non ci sono recensioni
