PHAM KIM QUY RuaCoder

RuaNinja21

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
798
Kârla kapanan işlemler:
642 (80.45%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (19.55%)
En iyi işlem:
114.39 USD
En kötü işlem:
-85.43 USD
Brüt kâr:
2 846.20 USD (96 514 pips)
Brüt zarar:
-1 701.92 USD (65 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (207.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
353.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
56.61%
Maks. mevduat yükü:
23.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
798 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-10.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-407.90 USD (9)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.58%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.35 USD
Maksimum:
412.94 USD (4.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.10% (412.05 USD)
Varlığa göre:
7.59% (763.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 798
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.39 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +207.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 11:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 21:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.29 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 05:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.