- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
798
Kârla kapanan işlemler:
642 (80.45%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (19.55%)
En iyi işlem:
114.39 USD
En kötü işlem:
-85.43 USD
Brüt kâr:
2 846.20 USD (96 514 pips)
Brüt zarar:
-1 701.92 USD (65 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (207.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
353.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
56.61%
Maks. mevduat yükü:
23.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
798 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-10.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-407.90 USD (9)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.58%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.35 USD
Maksimum:
412.94 USD (4.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.10% (412.05 USD)
Varlığa göre:
7.59% (763.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|798
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.39 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +207.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
77
89%
798
80%
57%
1.67
1.43
USD
USD
8%
1:30