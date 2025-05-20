- Crescita
Trade:
1 895
Profit Trade:
1 404 (74.08%)
Loss Trade:
491 (25.91%)
Best Trade:
847.38 USD
Worst Trade:
-508.79 USD
Profitto lordo:
26 815.07 USD (285 486 pips)
Perdita lorda:
-15 502.17 USD (318 620 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (66.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 059.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.90%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
996 (52.56%)
Short Trade:
899 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
5.97 USD
Profitto medio:
19.10 USD
Perdita media:
-31.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-260.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 811.30 USD (7)
Crescita mensile:
10.84%
Previsione annuale:
131.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 188.50 USD (72.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.53% (2 188.50 USD)
Per equità:
45.11% (7 897.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1189
|EURUSDf
|335
|NZDCADf
|138
|EURGBPf
|101
|AUDNZDf
|74
|GBPNZDf
|56
|XAUUSDf
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADf
|5.7K
|EURUSDf
|4K
|NZDCADf
|885
|EURGBPf
|469
|AUDNZDf
|114
|GBPNZDf
|176
|XAUUSDf
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADf
|46K
|EURUSDf
|-102K
|NZDCADf
|16K
|EURGBPf
|2.6K
|AUDNZDf
|399
|GBPNZDf
|4.7K
|XAUUSDf
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +847.38 USD
Worst Trade: -509 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +66.78 USD
Massima perdita consecutiva: -260.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Rua Jacson
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas.
Total number of setups for the account is 8. With different currency pairs running is 4 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
|
