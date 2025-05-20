SegnaliSezioni
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Jacson

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
1 / 1.7K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 598%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 895
Profit Trade:
1 404 (74.08%)
Loss Trade:
491 (25.91%)
Best Trade:
847.38 USD
Worst Trade:
-508.79 USD
Profitto lordo:
26 815.07 USD (285 486 pips)
Perdita lorda:
-15 502.17 USD (318 620 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (66.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 059.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.90%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.17
Long Trade:
996 (52.56%)
Short Trade:
899 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
5.97 USD
Profitto medio:
19.10 USD
Perdita media:
-31.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-260.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 811.30 USD (7)
Crescita mensile:
10.84%
Previsione annuale:
131.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 188.50 USD (72.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.53% (2 188.50 USD)
Per equità:
45.11% (7 897.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADf 1189
EURUSDf 335
NZDCADf 138
EURGBPf 101
AUDNZDf 74
GBPNZDf 56
XAUUSDf 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADf 5.7K
EURUSDf 4K
NZDCADf 885
EURGBPf 469
AUDNZDf 114
GBPNZDf 176
XAUUSDf -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADf 46K
EURUSDf -102K
NZDCADf 16K
EURGBPf 2.6K
AUDNZDf 399
GBPNZDf 4.7K
XAUUSDf -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +847.38 USD
Worst Trade: -509 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +66.78 USD
Massima perdita consecutiva: -260.21 USD

Rua Jacson

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas.
Total number of setups for the account is 8. With different currency pairs running is 4 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.


Bot Symol_Timeframe Profit/DD Year % Balance
For Bot		 Profit
For Year		 Usd Use
For Bot
RuaNinja2.0
Audcad_Buy_M1
50%
21.0%
10.50%
4200
RuaNinja2.1
Audcad_Sell_M1
100%
17.0%
17.00%
3400
RuaNinja2.1
EU_Buy_M1
60%
20.0%
12.00%
4000
RuaNinja2.1
EU_Sell_M1
70%
13.0%
9.10%
2600
Rua_KatePham
Audcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_KatePham
Nzdcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_Midas
Audcad_M5
100%
13.0%
13.00%
2600
Rua_Midas
EG_M5
50%
23.0%
11.50%
4600


2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
