SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RuaNinja21
PHAM KIM QUY RuaCoder

RuaNinja21

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
798
Bénéfice trades:
642 (80.45%)
Perte trades:
156 (19.55%)
Meilleure transaction:
114.39 USD
Pire transaction:
-85.43 USD
Bénéfice brut:
2 846.20 USD (96 514 pips)
Perte brute:
-1 701.64 USD (65 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (207.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
353.64 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
56.61%
Charge de dépôt maximale:
23.33%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.77
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
798 (100.00%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
4.43 USD
Perte moyenne:
-10.91 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-325.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-407.90 USD (9)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.58%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
356.35 USD
Maximal:
412.94 USD (4.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.10% (412.05 USD)
Par fonds propres:
7.59% (763.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 798
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.39 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +207.40 USD
Perte consécutive maximale: -325.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.27 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.88 × 181
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.50 × 159
12 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 11:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 21:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.29 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.16 05:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.96% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 18 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RuaNinja21
30 USD par mois
12%
0
0
USD
10K
USD
77
89%
798
80%
57%
1.67
1.43
USD
8%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.