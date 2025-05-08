- Crescita
Trade:
125
Profit Trade:
93 (74.40%)
Loss Trade:
32 (25.60%)
Best Trade:
40.23 USD
Worst Trade:
-39.70 USD
Profitto lordo:
440.02 USD (21 140 pips)
Perdita lorda:
-230.39 USD (9 649 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (39.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
81.51%
Massimo carico di deposito:
9.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.94
Long Trade:
68 (54.40%)
Short Trade:
57 (45.60%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.73 USD
Perdita media:
-7.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.70 USD (1)
Crescita mensile:
0.28%
Previsione annuale:
3.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
42.44 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.40% (40.48 USD)
Per equità:
1.82% (184.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|211
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +40.23 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.55 USD
Massima perdita consecutiva: -25.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 13
|
AdmiralsGroup-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.80 × 90
|
Earnex-Trade
|4.37 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|7.04 × 68
|
XMGlobal-MT5 12
|14.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
20
100%
125
74%
82%
1.90
1.68
USD
USD
2%
1:30