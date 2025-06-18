Valute / GUTS
GUTS: Fractyl Health Inc
0.99 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GUTS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.98 e ad un massimo di 1.01.
Segui le dinamiche di Fractyl Health Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.98 1.01
Intervallo Annuale
0.87 3.49
- Chiusura Precedente
- 0.99
- Apertura
- 1.00
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Minimo
- 0.98
- Massimo
- 1.01
- Volume
- 1.194 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.02%
- Variazione Semestrale
- -20.16%
- Variazione Annuale
- -61.33%
21 settembre, domenica