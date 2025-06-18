QuotazioniSezioni
GUTS
GUTS: Fractyl Health Inc

0.99 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GUTS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.98 e ad un massimo di 1.01.

Segui le dinamiche di Fractyl Health Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.98 1.01
Intervallo Annuale
0.87 3.49
Chiusura Precedente
0.99
Apertura
1.00
Bid
0.99
Ask
1.29
Minimo
0.98
Massimo
1.01
Volume
1.194 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.02%
Variazione Semestrale
-20.16%
Variazione Annuale
-61.33%
