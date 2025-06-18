通貨 / GUTS
GUTS: Fractyl Health Inc
0.99 USD 0.02 (2.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GUTSの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり0.97の安値と1.01の高値で取引されました。
Fractyl Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GUTS News
- フラクティル・ヘルス株、H.C.ウェインライトがバイ評価で新規カバレッジ開始
- Fractyl Health stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health: Procedure To Lock-In GLP-1 Weight Loss; High Risk, High Reward
- Fractyl Health appoints two new directors and announces board resignation
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Canaccord Genuity lowers Fractyl Health stock price target to $6 from $12
- Fractyl Health raises $23 million in public offering with warrants
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Fractyl Health stock plunges after $20 million public offering
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health prices $20 million public offering of common stock
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Fractyl Health announces proposed public offering of common stock
- Fractyl’s Revita procedure shows durable weight loss in diabetes patients
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Fractyl Health stock
- Fractyl Health: Speculative Buy With Binary Risk (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health stock maintains Buy rating at Canaccord on positive trial data
- Fractyl Health Stock Is Trading Lower Monday: What's Going On? - Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health stock steady as Evercore ISI reiterates outperform rating
- Fractyl reports positive 3-month data for post-GLP-1 weight maintenance
- Fractyl Health Presents New Data at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions Demonstrating its Rejuva ® Smart GLP-1™ Pancreatic Gene Therapy Platform Prevents Obesity and Type
- Fractyl Health receives two new patents for duodenal resurfacing tech
1日のレンジ
0.97 1.01
1年のレンジ
0.87 3.49
- 以前の終値
- 0.97
- 始値
- 1.01
- 買値
- 0.99
- 買値
- 1.29
- 安値
- 0.97
- 高値
- 1.01
- 出来高
- 782
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 1.02%
- 6ヶ月の変化
- -20.16%
- 1年の変化
- -61.33%
