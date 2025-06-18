Валюты / GUTS
GUTS: Fractyl Health Inc
0.99 USD 0.01 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GUTS за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.98, а максимальная — 1.02.
Следите за динамикой Fractyl Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GUTS
- H.C. Wainwright начинает освещение акций Fractyl Health с рейтингом "Покупать"
- Fractyl Health stock initiated with Buy rating at H.C. Wainwright
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health: Procedure To Lock-In GLP-1 Weight Loss; High Risk, High Reward
- Fractyl Health appoints two new directors and announces board resignation
- This Oddity Tech Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Canaccord Genuity lowers Fractyl Health stock price target to $6 from $12
- Fractyl Health raises $23 million in public offering with warrants
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.19%
- Nasdaq Surges 1%; Uber Sales Top Estimates - Ainos (NASDAQ:AIMD), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Fractyl Health stock plunges after $20 million public offering
- US Stocks Edge Higher; McDonald's Posts Upbeat Earnings - Ainos (NASDAQ:AIMD), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health prices $20 million public offering of common stock
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Fractyl Health announces proposed public offering of common stock
- Fractyl’s Revita procedure shows durable weight loss in diabetes patients
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Fractyl Health stock
- Fractyl Health: Speculative Buy With Binary Risk (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health stock maintains Buy rating at Canaccord on positive trial data
- Fractyl Health Stock Is Trading Lower Monday: What's Going On? - Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Fractyl Health stock steady as Evercore ISI reiterates outperform rating
- Fractyl reports positive 3-month data for post-GLP-1 weight maintenance
- Fractyl Health Presents New Data at the American Diabetes Association’s 85th Scientific Sessions Demonstrating its Rejuva ® Smart GLP-1™ Pancreatic Gene Therapy Platform Prevents Obesity and Type
- Fractyl Health receives two new patents for duodenal resurfacing tech
Дневной диапазон
0.98 1.02
Годовой диапазон
0.87 3.49
- Предыдущее закрытие
- 0.98
- Open
- 0.99
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.98
- High
- 1.02
- Объем
- 891
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- -20.16%
- Годовое изменение
- -61.33%
