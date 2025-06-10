Valute / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.80 USD 0.16 (3.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GALT ha avuto una variazione del 3.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.59 e ad un massimo di 4.88.
Segui le dinamiche di Galectin Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GALT News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Galectin Therapeutics Inc. (GALT) Is Up 7.48% in One Week: What You Should Know
- Galectin: With Time Ticking, A Partner Is Needed To Revitalize MASH Program
- Galectin Therapeutics secures $10 million credit line from board chairman
- Galectin Therapeutics stock rating initiated at buy by H.C. Wainwright
- Galectin Therapeutics to Host Virtual KOL Event to Discuss Belapectin for Treatment of MASH Cirrhosis and Portal Hypertension
Intervallo Giornaliero
4.59 4.88
Intervallo Annuale
0.73 6.55
- Chiusura Precedente
- 4.64
- Apertura
- 4.70
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Minimo
- 4.59
- Massimo
- 4.88
- Volume
- 418
- Variazione giornaliera
- 3.45%
- Variazione Mensile
- 12.15%
- Variazione Semestrale
- 272.09%
- Variazione Annuale
- 74.55%
21 settembre, domenica