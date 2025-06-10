货币 / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.58 USD 0.17 (3.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GALT汇率已更改3.85%。当日，交易品种以低点4.35和高点4.64进行交易。
关注Galectin Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GALT新闻
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Galectin Therapeutics Inc. (GALT) Is Up 7.48% in One Week: What You Should Know
- Galectin: With Time Ticking, A Partner Is Needed To Revitalize MASH Program
- Galectin Therapeutics secures $10 million credit line from board chairman
- Galectin Therapeutics stock rating initiated at buy by H.C. Wainwright
- Galectin Therapeutics to Host Virtual KOL Event to Discuss Belapectin for Treatment of MASH Cirrhosis and Portal Hypertension
日范围
4.35 4.64
年范围
0.73 6.55
- 前一天收盘价
- 4.41
- 开盘价
- 4.41
- 卖价
- 4.58
- 买价
- 4.88
- 最低价
- 4.35
- 最高价
- 4.64
- 交易量
- 286
- 日变化
- 3.85%
- 月变化
- 7.01%
- 6个月变化
- 255.04%
- 年变化
- 66.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值