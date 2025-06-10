通貨 / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.64 USD 0.05 (1.09%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GALTの今日の為替レートは、1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり4.45の安値と4.71の高値で取引されました。
Galectin Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GALT News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Galectin Therapeutics Inc. (GALT) Is Up 7.48% in One Week: What You Should Know
- Galectin: With Time Ticking, A Partner Is Needed To Revitalize MASH Program
- Galectin Therapeutics secures $10 million credit line from board chairman
- Galectin Therapeutics stock rating initiated at buy by H.C. Wainwright
- Galectin Therapeutics to Host Virtual KOL Event to Discuss Belapectin for Treatment of MASH Cirrhosis and Portal Hypertension
1日のレンジ
4.45 4.71
1年のレンジ
0.73 6.55
- 以前の終値
- 4.59
- 始値
- 4.57
- 買値
- 4.64
- 買値
- 4.94
- 安値
- 4.45
- 高値
- 4.71
- 出来高
- 402
- 1日の変化
- 1.09%
- 1ヶ月の変化
- 8.41%
- 6ヶ月の変化
- 259.69%
- 1年の変化
- 68.73%
