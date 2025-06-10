Divisas / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.59 USD 0.18 (4.08%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GALT de hoy ha cambiado un 4.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.35, mientras que el máximo ha alcanzado 4.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Galectin Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GALT News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Galectin Therapeutics Inc. (GALT) Is Up 7.48% in One Week: What You Should Know
- Galectin: With Time Ticking, A Partner Is Needed To Revitalize MASH Program
- Galectin Therapeutics secures $10 million credit line from board chairman
- Galectin Therapeutics stock rating initiated at buy by H.C. Wainwright
- Galectin Therapeutics to Host Virtual KOL Event to Discuss Belapectin for Treatment of MASH Cirrhosis and Portal Hypertension
Rango diario
4.35 4.64
Rango anual
0.73 6.55
- Cierres anteriores
- 4.41
- Open
- 4.41
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.35
- High
- 4.64
- Volumen
- 362
- Cambio diario
- 4.08%
- Cambio mensual
- 7.24%
- Cambio a 6 meses
- 255.81%
- Cambio anual
- 66.91%
