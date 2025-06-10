Moedas / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.59 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GALT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.45 e o mais alto foi 4.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Galectin Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GALT Notícias
Faixa diária
4.45 4.71
Faixa anual
0.73 6.55
- Fechamento anterior
- 4.59
- Open
- 4.57
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.45
- High
- 4.71
- Volume
- 178
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.24%
- Mudança de 6 meses
- 255.81%
- Mudança anual
- 66.91%
