KurseKategorien
Währungen / GALT
Zurück zum Aktien

GALT: Galectin Therapeutics Inc

4.79 USD 0.15 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GALT hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.59 bis zu einem Hoch von 4.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Galectin Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GALT News

Tagesspanne
4.59 4.80
Jahresspanne
0.73 6.55
Vorheriger Schlusskurs
4.64
Eröffnung
4.70
Bid
4.79
Ask
5.09
Tief
4.59
Hoch
4.80
Volumen
83
Tagesänderung
3.23%
Monatsänderung
11.92%
6-Monatsänderung
271.32%
Jahresänderung
74.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K