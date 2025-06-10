Währungen / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.79 USD 0.15 (3.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GALT hat sich für heute um 3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.59 bis zu einem Hoch von 4.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galectin Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GALT News
Tagesspanne
4.59 4.80
Jahresspanne
0.73 6.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.64
- Eröffnung
- 4.70
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- Tief
- 4.59
- Hoch
- 4.80
- Volumen
- 83
- Tagesänderung
- 3.23%
- Monatsänderung
- 11.92%
- 6-Monatsänderung
- 271.32%
- Jahresänderung
- 74.18%
