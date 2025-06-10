КотировкиРазделы
Валюты / GALT
Назад в Рынок акций США

GALT: Galectin Therapeutics Inc

4.41 USD 0.09 (2.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GALT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.75.

Следите за динамикой Galectin Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GALT

Дневной диапазон
4.40 4.75
Годовой диапазон
0.73 6.55
Предыдущее закрытие
4.50
Open
4.50
Bid
4.41
Ask
4.71
Low
4.40
High
4.75
Объем
716
Дневное изменение
-2.00%
Месячное изменение
3.04%
6-месячное изменение
241.86%
Годовое изменение
60.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.