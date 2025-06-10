Валюты / GALT
GALT: Galectin Therapeutics Inc
4.41 USD 0.09 (2.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GALT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.75.
Курс GALT за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.75.
Новости GALT
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Galectin Therapeutics Inc. (GALT) Is Up 7.48% in One Week: What You Should Know
- Galectin: With Time Ticking, A Partner Is Needed To Revitalize MASH Program
- Galectin Therapeutics secures $10 million credit line from board chairman
- Galectin Therapeutics stock rating initiated at buy by H.C. Wainwright
- Galectin Therapeutics to Host Virtual KOL Event to Discuss Belapectin for Treatment of MASH Cirrhosis and Portal Hypertension
Дневной диапазон
4.40 4.75
Годовой диапазон
0.73 6.55
- Предыдущее закрытие
- 4.50
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.41
- Ask
- 4.71
- Low
- 4.40
- High
- 4.75
- Объем
- 716
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- 3.04%
- 6-месячное изменение
- 241.86%
- Годовое изменение
- 60.36%
