EBND: SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Il tasso di cambio EBND ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.33 e ad un massimo di 21.38.
Segui le dinamiche di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EBND News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EBND oggi?
Oggi le azioni SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF sono prezzate a 21.35. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 21.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 242. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EBND mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF pagano dividendi?
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF è attualmente valutato a 21.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EBND.
Come acquistare azioni EBND?
Puoi acquistare azioni SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF al prezzo attuale di 21.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.35 o 21.65, mentre 242 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EBND sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EBND?
Investire in SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.44 - 21.67 e il prezzo attuale 21.35. Molti confrontano 1.33% e 7.02% prima di effettuare ordini su 21.35 o 21.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EBND con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF nell'ultimo anno è stato 21.67. All'interno di 19.44 - 21.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) nel corso dell'anno è stato 19.44. Confrontandolo con gli attuali 21.35 e 19.44 - 21.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EBND muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EBND?
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.35 e 0.90%.
- Chiusura Precedente
- 21.35
- Apertura
- 21.34
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Minimo
- 21.33
- Massimo
- 21.38
- Volume
- 242
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 7.02%
- Variazione Annuale
- 0.90%
