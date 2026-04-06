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EBND: SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
Курс EBND за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.08, а максимальная — 21.12.
Следите за динамикой SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EBND сегодня?
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) сегодня оценивается на уровне 21.09. Инструмент торгуется в пределах 21.08 - 21.12, вчерашнее закрытие составило 21.18, а торговый объем достиг 525. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF?
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.09% и USD. Отслеживайте движения EBND на графике в реальном времени.
Как купить акции EBND?
Вы можете купить акции SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) по текущей цене 21.09. Ордера обычно размещаются около 21.09 или 21.39, тогда как 525 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EBND?
Инвестирование в SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.36 - 21.94 и текущей цены 21.09. Многие сравнивают 0.96% и -1.95% перед размещением ордеров на 21.09 или 21.39. Изучайте ежедневные изменения цены EBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) за последний год составила 21.94. Акции заметно колебались в пределах 20.36 - 21.94, сравнение с 21.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) за год составила 20.36. Сравнение с текущими 21.09 и 20.36 - 21.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EBND?
В прошлом SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.18 и 0.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.18
- Open
- 21.10
- Bid
- 21.09
- Ask
- 21.39
- Low
- 21.08
- High
- 21.12
- Объем
- 525
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- -1.95%
- Годовое изменение
- 0.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%