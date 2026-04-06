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EBND: SPDR新兴市场主权债ETF

21.06 USD 0.03 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EBND汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点21.06和高点21.10进行交易。

关注SPDR新兴市场主权债ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EBND新闻

常见问题解答

EBND股票今天的价格是多少？

SPDR新兴市场主权债ETF股票今天的定价为21.06。它在21.06 - 21.10范围内交易，昨天的收盘价为21.09，交易量达到168。EBND的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR新兴市场主权债ETF股票是否支付股息？

SPDR新兴市场主权债ETF目前的价值为21.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.05%和USD。实时查看图表以跟踪EBND走势。

如何购买EBND股票？

您可以以21.06的当前价格购买SPDR新兴市场主权债ETF股票。订单通常设置在21.06或21.36附近，而168和-0.14%显示市场活动。立即关注EBND的实时图表更新。

如何投资EBND股票？

投资SPDR新兴市场主权债ETF需要考虑年度范围20.36 - 21.94和当前价格21.06。许多人在以21.06或21.36下订单之前，会比较0.81%和。实时查看EBND价格图表，了解每日变化。

SPDR新兴市场主权债ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR新兴市场主权债ETF的最高价格是21.94。在20.36 - 21.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR新兴市场主权债ETF的绩效。

SPDR新兴市场主权债ETF股票的最低价格是多少？

SPDR新兴市场主权债ETF（EBND）的最低价格为20.36。将其与当前的21.06和20.36 - 21.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EBND股票是什么时候拆分的？

SPDR新兴市场主权债ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.09和-0.05%中可见。

日范围
21.06 21.10
年范围
20.36 21.94
前一天收盘价
21.09
开盘价
21.09
卖价
21.06
买价
21.36
最低价
21.06
最高价
21.10
交易量
168
日变化
-0.14%
月变化
0.81%
6个月变化
-2.09%
年变化
-0.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%