EBND: SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

21.35 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EBND a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.33 et à un maximum de 21.38.

Suivez la dynamique SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EBND aujourd'hui ?

L'action SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF est cotée à 21.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 21.35 et son volume d'échange a atteint 242. Le graphique en temps réel du cours de EBND présente ces mises à jour.

L'action SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF est actuellement valorisé à 21.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EBND.

Comment acheter des actions EBND ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF au cours actuel de 21.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.35 ou de 21.65, le 242 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EBND sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EBND ?

Investir dans SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.44 - 21.67 et le prix actuel 21.35. Beaucoup comparent 1.33% et 7.02% avant de passer des ordres à 21.35 ou 21.65. Consultez le graphique du cours de EBND en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF l'année dernière était 21.67. Au cours de 19.44 - 21.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) sur l'année a été 19.44. Sa comparaison avec 21.35 et 19.44 - 21.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EBND sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EBND a-t-elle été divisée ?

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.35 et 0.90% après les opérations sur titres.

Range quotidien
21.33 21.38
Range Annuel
19.44 21.67
Clôture Précédente
21.35
Ouverture
21.34
Bid
21.35
Ask
21.65
Plus Bas
21.33
Plus Haut
21.38
Volume
242
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
1.33%
Changement à 6 Mois
7.02%
Changement Annuel
0.90%
