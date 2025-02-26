QuotazioniSezioni
Valute / AVDX
AVDX: AvidXchange Holdings Inc

9.94 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVDX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.94 e ad un massimo di 9.95.

Segui le dinamiche di AvidXchange Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

AVDX News

Intervallo Giornaliero
9.94 9.95
Intervallo Annuale
6.60 11.69
Chiusura Precedente
9.94
Apertura
9.95
Bid
9.94
Ask
10.24
Minimo
9.94
Massimo
9.95
Volume
1.301 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
17.77%
Variazione Annuale
22.87%
20 settembre, sabato