Valute / AVDX
AVDX: AvidXchange Holdings Inc
9.94 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVDX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.94 e ad un massimo di 9.95.
Segui le dinamiche di AvidXchange Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AVDX News
Intervallo Giornaliero
9.94 9.95
Intervallo Annuale
6.60 11.69
- Chiusura Precedente
- 9.94
- Apertura
- 9.95
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Minimo
- 9.94
- Massimo
- 9.95
- Volume
- 1.301 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 17.77%
- Variazione Annuale
- 22.87%
20 settembre, sabato