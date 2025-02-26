FiyatlarBölümler
Dövizler / AVDX
Geri dön - Hisse senetleri

AVDX: AvidXchange Holdings Inc

9.94 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVDX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.94 ve Yüksek fiyatı olarak 9.95 aralığında işlem gördü.

AvidXchange Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVDX haberleri

Günlük aralık
9.94 9.95
Yıllık aralık
6.60 11.69
Önceki kapanış
9.94
Açılış
9.95
Satış
9.94
Alış
10.24
Düşük
9.94
Yüksek
9.95
Hacim
1.301 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
17.77%
Yıllık değişim
22.87%
21 Eylül, Pazar