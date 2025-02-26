Währungen / AVDX
AVDX: AvidXchange Holdings Inc
9.94 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVDX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.94 bis zu einem Hoch von 9.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die AvidXchange Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDX News
Tagesspanne
9.94 9.96
Jahresspanne
6.60 11.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.95
- Eröffnung
- 9.95
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Tief
- 9.94
- Hoch
- 9.96
- Volumen
- 1.282 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 17.77%
- Jahresänderung
- 22.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K