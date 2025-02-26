KurseKategorien
Währungen / AVDX
AVDX: AvidXchange Holdings Inc

9.94 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVDX hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.94 bis zu einem Hoch von 9.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die AvidXchange Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.94 9.96
Jahresspanne
6.60 11.69
Vorheriger Schlusskurs
9.95
Eröffnung
9.95
Bid
9.94
Ask
10.24
Tief
9.94
Hoch
9.96
Volumen
1.282 K
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
17.77%
Jahresänderung
22.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K