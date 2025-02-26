Валюты / AVDX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVDX: AvidXchange Holdings Inc
9.95 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVDX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 9.95.
Следите за динамикой AvidXchange Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVDX
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- AvidXchange Holdings earnings missed, revenue topped estimates
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with key stock trades
- Cathie Wood’s ARK buys Nextdoor, trims AvidXchange stock
- AvidXchange’s chief people officer sells $612,738 in stock
- Cathie Wood’s ARK ETFs adjust holdings, buying GitLab and Beam Therapeutics stock
- Cathie Wood’s ARK buys eToro, sells Bitcoin ETF and AvidXchange stock
- Cathie Wood’s ARK buys L3Harris stock, sells Coinbase and UiPath
- Cathie Wood’s ARK buys Veracyte, sells AvidXchange and 3D Systems stock
- Cathie Wood’s ARK Buys Circle Internet, Sells Coinbase Stock
- Media Agencies Under Pressure, Turning to AI to Strengthen Financial Health and Cash Flow, AvidXchange Survey Reveals
- AvidXchange shares surge on acquisition deal
- Top 3 Financial Stocks That May Plunge In May - Flywire (NASDAQ:FLYW), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- AvidXchange To Go Private For 22% Premium In M&A Deal - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), Corpay (NYSE:CPAY)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- This Teleflex Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX)
- AvidXchange Holdings, Inc. (AVDX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.94 9.95
Годовой диапазон
6.60 11.69
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 9.94
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Low
- 9.94
- High
- 9.95
- Объем
- 1.280 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 17.89%
- Годовое изменение
- 22.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.