クォートセクション
通貨 / AVDX
株に戻る

AVDX: AvidXchange Holdings Inc

9.94 USD 0.01 (0.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVDXの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.94の安値と9.96の高値で取引されました。

AvidXchange Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVDX News

1日のレンジ
9.94 9.96
1年のレンジ
6.60 11.69
以前の終値
9.95
始値
9.95
買値
9.94
買値
10.24
安値
9.94
高値
9.96
出来高
1.282 K
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
17.77%
1年の変化
22.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K