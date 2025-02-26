Moedas / AVDX
AVDX: AvidXchange Holdings Inc
9.94 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVDX para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.94 e o mais alto foi 9.96.
Veja a dinâmica do par de moedas AvidXchange Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVDX Notícias
Faixa diária
9.94 9.96
Faixa anual
6.60 11.69
- Fechamento anterior
- 9.95
- Open
- 9.95
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 9.94
- High
- 9.96
- Volume
- 248
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 17.77%
- Mudança anual
- 22.87%
