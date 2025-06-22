Valute / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.85 USD 0.03 (3.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATOS ha avuto una variazione del -3.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.83 e ad un massimo di 0.88.
Segui le dinamiche di Atossa Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOS News
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
Intervallo Giornaliero
0.83 0.88
Intervallo Annuale
0.55 1.67
- Chiusura Precedente
- 0.88
- Apertura
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.83
- Massimo
- 0.88
- Volume
- 425
- Variazione giornaliera
- -3.41%
- Variazione Mensile
- 11.84%
- Variazione Semestrale
- 21.43%
- Variazione Annuale
- -42.95%
21 settembre, domenica