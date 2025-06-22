Divisas / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.83 USD 0.01 (1.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATOS de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.81, mientras que el máximo ha alcanzado 0.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atossa Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOS News
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
Rango diario
0.81 0.84
Rango anual
0.55 1.67
- Cierres anteriores
- 0.82
- Open
- 0.81
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.81
- High
- 0.84
- Volumen
- 381
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- 9.21%
- Cambio a 6 meses
- 18.57%
- Cambio anual
- -44.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B