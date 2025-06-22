通貨 / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.88 USD 0.05 (6.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATOSの今日の為替レートは、6.02%変化しました。日中、通貨は1あたり0.83の安値と0.88の高値で取引されました。
Atossa Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ATOS News
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
1日のレンジ
0.83 0.88
1年のレンジ
0.55 1.67
- 以前の終値
- 0.83
- 始値
- 0.84
- 買値
- 0.88
- 買値
- 1.18
- 安値
- 0.83
- 高値
- 0.88
- 出来高
- 707
- 1日の変化
- 6.02%
- 1ヶ月の変化
- 15.79%
- 6ヶ月の変化
- 25.71%
- 1年の変化
- -40.94%
