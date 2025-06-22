Dövizler / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.85 USD 0.03 (3.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATOS fiyatı bugün -3.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.83 ve Yüksek fiyatı olarak 0.88 aralığında işlem gördü.
Atossa Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ATOS haberleri
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
Günlük aralık
0.83 0.88
Yıllık aralık
0.55 1.67
- Önceki kapanış
- 0.88
- Açılış
- 0.88
- Satış
- 0.85
- Alış
- 1.15
- Düşük
- 0.83
- Yüksek
- 0.88
- Hacim
- 425
- Günlük değişim
- -3.41%
- Aylık değişim
- 11.84%
- 6 aylık değişim
- 21.43%
- Yıllık değişim
- -42.95%
21 Eylül, Pazar