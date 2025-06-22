Währungen / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.85 USD 0.03 (3.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATOS hat sich für heute um -3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atossa Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATOS News
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atos posts H1 drop in orders and revenue on weak demand, tough market backdrop
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
- BofA assesses the impact of foreign tax in budget bill on European software names
Tagesspanne
0.85 0.88
Jahresspanne
0.55 1.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.88
- Eröffnung
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Tief
- 0.85
- Hoch
- 0.88
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- -3.41%
- Monatsänderung
- 11.84%
- 6-Monatsänderung
- 21.43%
- Jahresänderung
- -42.95%
