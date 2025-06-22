Devises / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.85 USD 0.03 (3.41%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATOS a changé de -3.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.83 et à un maximum de 0.88.
Suivez la dynamique Atossa Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATOS Nouvelles
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
Range quotidien
0.83 0.88
Range Annuel
0.55 1.67
- Clôture Précédente
- 0.88
- Ouverture
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Plus Bas
- 0.83
- Plus Haut
- 0.88
- Volume
- 425
- Changement quotidien
- -3.41%
- Changement Mensuel
- 11.84%
- Changement à 6 Mois
- 21.43%
- Changement Annuel
- -42.95%
20 septembre, samedi