통화 / ATOS
ATOS: Atossa Therapeutics Inc
0.85 USD 0.03 (3.41%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATOS 환율이 오늘 -3.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.83이고 고가는 0.88이었습니다.
Atossa Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ATOS News
- Atossa Genetics stock rating reiterated by H.C. Wainwright on FDA meeting plans
- Atossa seeks FDA meeting to accelerate breast cancer drug development
- Atossa Therapeutics stock jumps after FDA provides positive feedback
- Atossa receives FDA feedback for breast cancer drug development
- Atos shares climb 4% after reporting stronger half-year liquidity position
- Atossa Genetics Year-end 2024 slides: (Z)-endoxifen shows promise, expenses decline
일일 변동 비율
0.83 0.88
년간 변동
0.55 1.67
- 이전 종가
- 0.88
- 시가
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- 저가
- 0.83
- 고가
- 0.88
- 볼륨
- 425
- 일일 변동
- -3.41%
- 월 변동
- 11.84%
- 6개월 변동
- 21.43%
- 년간 변동율
- -42.95%
20 9월, 토요일