Strange indicator
- Indicatori
- Giovanni Passali
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
Questo fantastico indicatore mostra l'attuale direzione del mercato, i momenti di inversione e i livelli a cui il mercato può arrivare.
Lo sviluppo si basa su anni di esperienza e sui concetti più avanzati dell'analisi frattale, per cui si adatta ad ogni mercato e ad ogni intervallo temporale.
La proprietà più impressionante è la capacità di disegnare i livelli che il mercato può raggiungere con decine di barre di anticipo.