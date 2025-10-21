Session master pro asian london new York MT5

🧠 Il modo intelligente per monitorare i mercati

Fai trading con chiarezza, precisione e fiducia grazie a Big Mindset Session Finder EA — il tuo strumento tutto-in-uno per identificare automaticamente le sessioni di trading Asia, Londra e New York direttamente sul grafico MT5.

Non dovrai più indovinare dove si trovano i massimi e i minimi delle sessioni — questo Expert Advisor fa tutto per te!

🔍 Funzionalità principali

Rilevamento automatico delle sessioni
Evidenzia istantaneamente le sessioni Asia, Londra e New York sul grafico con linee verticali colorate, offrendo una visuale chiara e ordinata della struttura del mercato.

Impostazioni orarie completamente regolabili
Modifica facilmente l’orario di inizio e fine delle sessioni per adattarle all’ora del tuo broker o alle tue preferenze di trading.
Che il tuo broker sia in GMT+2 o GMT-5 — hai il pieno controllo.

Individuazione rapida dei massimi e minimi delle sessioni Asia e Londra
L’EA mostra automaticamente i massimi e i minimi delle sessioni Asia e Londra, aiutandoti a identificare con precisione le zone di liquidità, le aree di breakout e i punti chiave di inversione.

Colori e stili personalizzabili
Personalizza il grafico! Scegli colori e stili di linea per una lettura chiara e una perfetta integrazione con il tuo setup di trading.

Supporto al salvataggio dei template
Una volta impostati i parametri ideali, salva semplicemente il template. Alla prossima apertura dell’EA, le tue sessioni saranno evidenziate automaticamente — senza ulteriori configurazioni!

Compatibilità con qualsiasi broker
Cambia broker quando vuoi — basta regolare il fuso orario e le tue sessioni rimarranno accurate.

🚀 Perché ti piacerà

  • Risparmia tempo nell’analisi dei grafici

  • Ti aiuta a individuare facilmente i punti di ingresso ad alta probabilità durante i breakout di Londra e New York

  • Perfetto per trader che utilizzano liquidità, Smart Money Concepts (SMC) o strategie breakout

  • Chiaro e intuitivo — niente confusione visiva

  • Funziona su tutti i timeframe e tutte le coppie di valute

💸 Prezzi consigliati

Basato sull’analisi di strumenti simili su MQL5:

💰 Licenza illimitata a vita: $349
🕐 Noleggio 1 mese: $30
🗓 Noleggio 3 mesi: $70
🗓 Noleggio 6 mesi: $120
📅 Noleggio 1 anno: $200

(Questa strategia di prezzo rende l’EA accessibile ai principianti mantenendo la competitività sul mercato.)


