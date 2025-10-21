Session master pro asian london new York MT5
- Göstergeler
- Kenielio O Lewis
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 20
🧠 Piyasaları Akıllıca Takip Etmenin Yolu
Big Mindset Session Finder EA ile net, doğru ve güvenli bir şekilde işlem yapın — MT5 grafiğinizde Asya, Londra ve New York oturumlarını otomatik olarak belirleyen hepsi bir arada araç.
Artık oturumların yüksek ve düşük noktalarını tahmin etmenize gerek yok — bu Expert Advisor sizin için her şeyi yapar!
🔍 Ana Özellikler
✅ Otomatik Oturum Tespiti
Asya, Londra ve New York oturumlarını grafik üzerinde anında renkli dikey çizgilerle vurgular ve piyasa yapısının temiz ve anlaşılır bir görünümünü sunar.
✅ Tamamen Ayarlanabilir Zaman Ayarları
Oturum başlangıç ve bitiş saatlerini broker’inizin zamanına veya tercih ettiğiniz işlem saatlerine kolayca uyarlayabilirsiniz.
Brokeriniz GMT+2 veya GMT-5’te çalışıyor olsa bile, tüm kontrol sizde.
✅ Asya ve Londra Yüksek/Düşüklerini Hızlı Bulma
EA, Asya ve Londra oturumlarının yüksek ve düşüklerini otomatik olarak gösterir; likidite bölgelerini, kırılma alanlarını ve kritik dönüş noktalarını hassas bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.
✅ Özelleştirilebilir Renk ve Stil
Grafiğinizi kişiselleştirin! Okunabilirliği kolaylaştırmak ve işlem kurulumunuzla sorunsuz entegre etmek için çizgi renklerini ve stillerini seçin.
✅ Şablon Kaydetme Desteği
İdeal ayarlarınızı yaptıktan sonra şablonunuzu kaydedin. Bir sonraki EA açışınızda oturumlar otomatik olarak vurgulanır — tekrar kurulum yapmanıza gerek yok.
✅ Her Broker ile Uyumluluk
Broker değiştirin — sadece zaman kaydırmasını ayarlayın, oturumlar hâlâ doğru şekilde görünür.
🚀 Neden Beğeneceksiniz?
-
Grafik analizinde zaman tasarrufu sağlar
-
Londra ve New York kırılmalarında yüksek olasılıklı giriş noktalarını bulmanıza yardımcı olur
-
Likidite, Smart Money Concepts (SMC) veya breakout stratejileri kullanan traderlar için mükemmel
-
Temiz ve sezgisel — görsel karmaşa yok
-
Tüm zaman dilimlerinde ve döviz çiftlerinde çalışır
💸 Fiyat Tavsiyesi
MQL5’teki benzer araçlara dayanarak:
💰 Sınırsız Ömür Boyu Lisans: $349
🕐 1 Aylık Kiralama: $30
🗓 3 Aylık Kiralama: $70
🗓 6 Aylık Kiralama: $120
📅 1 Yıllık Kiralama: $200
(Bu fiyatlandırma stratejisi, EA’yı yeni başlayanlar için erişilebilir kılarken piyasada rekabetçi olmasını sağlar.)
📩 Özel Bir Versiyona mı İhtiyacınız Var?
EA’yı kişisel stratejinize uyarlamak istiyorsanız — Kenielio Lewis (Big Mindset Developer) ile iletişime geçin.
💡 Geliştirme mümkünse yapacağım. Mümkün değilse, size dürüstçe bildireceğim — sahte sözler yok.