Session master pro asian london new York MT5

🧠 Piyasaları Akıllıca Takip Etmenin Yolu

Big Mindset Session Finder EA ile net, doğru ve güvenli bir şekilde işlem yapın — MT5 grafiğinizde Asya, Londra ve New York oturumlarını otomatik olarak belirleyen hepsi bir arada araç.

Artık oturumların yüksek ve düşük noktalarını tahmin etmenize gerek yok — bu Expert Advisor sizin için her şeyi yapar!

🔍 Ana Özellikler

✅ Otomatik Oturum Tespiti

Asya, Londra ve New York oturumlarını grafik üzerinde anında renkli dikey çizgilerle vurgular ve piyasa yapısının temiz ve anlaşılır bir görünümünü sunar.

✅ Tamamen Ayarlanabilir Zaman Ayarları

Oturum başlangıç ve bitiş saatlerini broker’inizin zamanına veya tercih ettiğiniz işlem saatlerine kolayca uyarlayabilirsiniz.

Brokeriniz GMT+2 veya GMT-5’te çalışıyor olsa bile, tüm kontrol sizde.

✅ Asya ve Londra Yüksek/Düşüklerini Hızlı Bulma

EA, Asya ve Londra oturumlarının yüksek ve düşüklerini otomatik olarak gösterir; likidite bölgelerini, kırılma alanlarını ve kritik dönüş noktalarını hassas bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

✅ Özelleştirilebilir Renk ve Stil

Grafiğinizi kişiselleştirin! Okunabilirliği kolaylaştırmak ve işlem kurulumunuzla sorunsuz entegre etmek için çizgi renklerini ve stillerini seçin.

✅ Şablon Kaydetme Desteği

İdeal ayarlarınızı yaptıktan sonra şablonunuzu kaydedin. Bir sonraki EA açışınızda oturumlar otomatik olarak vurgulanır — tekrar kurulum yapmanıza gerek yok.

✅ Her Broker ile Uyumluluk

Broker değiştirin — sadece zaman kaydırmasını ayarlayın, oturumlar hâlâ doğru şekilde görünür.

🚀 Neden Beğeneceksiniz?

Grafik analizinde zaman tasarrufu sağlar

Londra ve New York kırılmalarında yüksek olasılıklı giriş noktalarını bulmanıza yardımcı olur

Likidite, Smart Money Concepts (SMC) veya breakout stratejileri kullanan traderlar için mükemmel

Temiz ve sezgisel — görsel karmaşa yok

Tüm zaman dilimlerinde ve döviz çiftlerinde çalışır

💸 Fiyat Tavsiyesi

MQL5’teki benzer araçlara dayanarak:

💰 Sınırsız Ömür Boyu Lisans: $349

🕐 1 Aylık Kiralama: $30

🗓 3 Aylık Kiralama: $70

🗓 6 Aylık Kiralama: $120

📅 1 Yıllık Kiralama: $200

(Bu fiyatlandırma stratejisi, EA’yı yeni başlayanlar için erişilebilir kılarken piyasada rekabetçi olmasını sağlar.)

📩 Özel Bir Versiyona mı İhtiyacınız Var?

EA’yı kişisel stratejinize uyarlamak istiyorsanız — Kenielio Lewis (Big Mindset Developer) ile iletişime geçin.

💡 Geliştirme mümkünse yapacağım. Mümkün değilse, size dürüstçe bildireceğim — sahte sözler yok.