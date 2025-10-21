Session master pro asian london new York MT5

🧠 La manière intelligente de suivre les marchés

Tradez avec clarté, précision et confiance grâce au Big Mindset Session Finder EA — votre outil tout-en-un pour identifier automatiquement les sessions de trading Asie, Londres et New York directement sur votre graphique MT5.

Fini de deviner où se trouvent les points hauts et bas des sessions — cet Expert Advisor s’occupe de tout pour vous !

🔍 Fonctionnalités principales

✅ Détection automatique des sessions

Met en évidence instantanément les sessions Asie, Londres et New York sur votre graphique avec des lignes verticales colorées, offrant une vue claire et nette de la structure du marché.

✅ Paramètres horaires entièrement ajustables

Modifiez facilement l’heure de début et de fin des sessions pour correspondre à l’heure de votre broker ou à vos heures de trading préférées.

Que votre broker soit en GMT+2 ou GMT-5 — vous gardez un contrôle total.

✅ Identification rapide des points hauts et bas des sessions Asie et Londres

L’EA affiche automatiquement les points hauts et bas des sessions Asie et Londres, vous aidant à identifier avec précision les zones de liquidité, les zones de breakout et les points clés de retournement.

✅ Couleurs et styles personnalisables

Personnalisez votre graphique ! Choisissez vos couleurs et styles de ligne pour une lecture facile et une intégration harmonieuse à votre setup de trading.

✅ Support de sauvegarde de modèles

Une fois vos paramètres parfaits configurés, enregistrez simplement le modèle. Lors de la prochaine utilisation de l’EA, vos sessions seront instantanément mises en évidence — sans nouvelle configuration !

✅ Compatibilité avec tous les brokers

Changez de broker quand vous voulez — ajustez simplement le décalage horaire et vos sessions resteront exactes.

🚀 Pourquoi vous allez l’adorer

Gain de temps sur l’analyse des graphiques

Permet de repérer facilement les points d’entrée à haute probabilité lors des breakouts de Londres ou New York

Idéal pour les traders utilisant la liquidité, Smart Money Concepts (SMC) ou les stratégies breakout

Clair et intuitif — pas de surcharge visuelle

Fonctionne sur toutes les unités de temps et toutes les paires de devises

💸 Recommandations de prix

Basé sur l’analyse des outils similaires sur MQL5 :

💰 Licence illimitée à vie : 349 $

🕐 Location 1 mois : 30 $

🗓 Location 3 mois : 70 $

🗓 Location 6 mois : 120 $

📅 Location 1 an : 200 $

(Cette tarification rend l’EA accessible aux débutants tout en restant compétitif sur le marché.)

📩 Besoin d’une version personnalisée ?

Si vous souhaitez modifier l’EA pour votre stratégie personnelle — contactez-moi, Kenielio Lewis (Big Mindset Developer).

💡 Si le développement est possible, je le réaliserai. Sinon, je vous informerai honnêtement — sans fausses promesses.