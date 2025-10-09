Volume Bubbles

Come viene rappresentato il volume a grafico

Il volume viene rappresentato con bolle disegnate in corrispondenza del relativo livello di prezzo. Le bolle sono colorate e hanno dimensione diversa. La dimensione rappresenta il volume totale mentre il colore lo sbilanciamento tra la pressione buy e la pressione sell rispetto al volume totale.

Ad esempio se ad un determinato livello di prezzo abbiamo un volume di 6 buy contro 2 sell verrà disegnata sul grafico una bolla di raggio x. Questa avrà un raggio più piccolo di un'altra bolla che rappresenta un volume di 26 in buy e 22 in sell. La prima bolla però avrà un colore più forte rispetto alla seconda. Nel primo caso infatti c'è una differenza di volume di 4 su un totale di 8 mentre nel secondo caso la differenza di volume è ancora di 4 ma su un totale molto più grande 48.

