Volume Bubbles
- Indicatori
- Antonio Grassi
- Versione: 1.0
Delta Volume Bubbles v1.0
L'indicatore Delta Volume Bubbles è uno strumento avanzato di visualizzazione del flusso degli ordini che mostra la pressione di acquisto e vendita attraverso rappresentazioni dinamiche a bolle sul grafico. Questo indicatore calcola il delta volume netto (differenza tra volume di acquisto e di vendita) e lo presenta come bolle colorate di diverse dimensioni.
N.B. Per i mercati come il Forex, dove i volumi reali non sono forniti, o nei casi in cui non vengono forniti dal broker, i volumi sono stimati.
Ad ogni modo diversi studi fatti hanno evidenziato che la stima tick by tick rappresenta una buona approssimazione dei volumi reali con una corrispondenza superiore all'80%.
Questo permette di applicare i concetti volumetrici praticamente a tutti i mercati, compreso quello delle valute.
Come viene calcolato il volume
Ad ogni tick viene registrato il volume in buy, il volume in sell, il volume totale (buy + sell) e la differenza (buy - sell) per l'intervallo di prezzo in cui si sviluppa. Se il broker fornisce i volumi reali vengono utilizzati quelli altrimenti, come nel caso del Forex, vengono calcolati.
La stima avviene ad ogni tick aumentando il volume buy se l'ultimo prezzo è aumentato rispetto a quello precedente o il volume sell se al contrario il prezzo è diminuito rispetto a prima. Se il prezzo è rimasto invariato entrambi i volumi vengono aumentati
Il modo più preciso di stimare il volume in base ai tick è utilizzando l'ultimo prezzo battuto. Non tutti i broker però forniscono questo dato. In alternativa è possibile scegliere su utilizzare per il calcolo la media tra bid e ask o il solo valore bid.
Come viene rappresentato il volume a grafico
Il volume viene rappresentato con bolle disegnate in corrispondenza del relativo livello di prezzo. Le bolle sono colorate e hanno dimensione diversa. La dimensione rappresenta il volume totale mentre il colore lo sbilanciamento tra la pressione buy e la pressione sell rispetto al volume totale.
Ad esempio se ad un determinato livello di prezzo abbiamo un volume di 6 buy contro 2 sell verrà disegnata sul grafico una bolla di raggio x. Questa avrà un raggio più piccolo di un'altra bolla che rappresenta un volume di 26 in buy e 22 in sell. La prima bolla però avrà un colore più forte rispetto alla seconda. Nel primo caso infatti c'è una differenza di volume di 4 su un totale di 8 mentre nel secondo caso la differenza di volume è ancora di 4 ma su un totale molto più grande 48.
Dati di ingresso
Step price: E' l'intervallo di prezzo in pippet (10 = 1p)
Bubble dimension multipler: Aumenta o diminuisce la dimensione delle bolle
Draw over the graph: Se vero disegna le bolle sopra al grafico, se falso le disegna sotto
Color bubble volume up: Colore della bolla con più pressione Buy
Color bubble volume down: Colore della bolla con più pressione Sell
Color bubble volume =: Colore della bolla con uguale pressione Buy e Sell
if last price not avaiable: Metodo per calcolare la direzione (Buy/Sell) se il valore Last price non è disponibile (non tutti i broker lo rendono disponibile)
Nota: L'indicatore è in fase di sviluppo