Turtle Trading EA Small Account Edition

This Expert Advisor is based on the legendary Turtle Trading rules created by Richard Dennis and William Eckhardt.
It follows clear breakout strategies with strict risk management, adapted for both standard and small accounts.

Key Features:

  • Donchian Channel breakout entries (20/55 days)

  • ATR-based volatility calculation (N)

  • 2N stop-loss and 0.5N pyramiding (up to 4 units)

  • Small Account Mode: trade with fixed lots (e.g. 0.01) + risk cap

  • Automatic position sizing based on account equity

  • Strict trend-following system with disciplined exit rules

Perfect for traders who want to experience the power of systematic trend-following, even with limited capital.

