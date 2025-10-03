Turtle Trading EA Small Account Edition
- Experts
- Jia Xi Quan
- Version: 1.0
- Activations: 5
Turtle Trading EA – Small Account Edition
This Expert Advisor is based on the legendary Turtle Trading rules created by Richard Dennis and William Eckhardt.
It follows clear breakout strategies with strict risk management, adapted for both standard and small accounts.
Key Features:
-
Donchian Channel breakout entries (20/55 days)
-
ATR-based volatility calculation (N)
-
2N stop-loss and 0.5N pyramiding (up to 4 units)
-
Small Account Mode: trade with fixed lots (e.g. 0.01) + risk cap
-
Automatic position sizing based on account equity
-
Strict trend-following system with disciplined exit rules
Perfect for traders who want to experience the power of systematic trend-following, even with limited capital.
- Afrikaans
- Albanian - shqipe
- Arabic - العربية
- Armenian - Հայերէն
- Azerbaijani - azərbaycanca
- Basque - euskara
- Belarusian - беларуская
- Bengali - বাংলা
- Bulgarian - български
- Catalan - català
- Chinese - 中文（简体中文）
- Chinese - 中文 (繁體中文)
- Croatian - hrvatski
- Czech - čeština
- Danish - dansk
- Dutch - Nederlands
- English
- Esperanto - esperanto
- Estonian - eesti
- Filipino
- Finnish - suomi
- French - français
- Galician - galego
- Georgian - ქართული
- German - Deutsch
- Greek - Ελληνικά
- Gujarati - ગુજરાતી
- Haitian Creole - kreyòl ayisyen
- Hebrew - עברית
- Hindi - हिन्दी
- Hungarian - magyar
- Icelandic - íslenska
- Indonesian - Bahasa Indonesia
- Irish - Gaeilge
- Italian - italiano
- Japanese - 日本語
- Kannada - ಕನ್ನಡ
- Korean - 한국어
- Latin - Lingua Latina
- Latvian - latviešu
- Lithuanian - lietuvių
- Macedonian - македонски
- Malay - Bahasa Melayu
- Maltese - Malti
- Norwegian - norsk
- Persian - فارسی
- Polish - polski
- Portuguese - português
- Romanian - română
- Russian - русский
- Serbian - Српски
- Slovak - slovenčina
- Slovenian - slovenščina
- Spanish - español
- Swahili - Kiswahili
- Swedish - svenska
- Tamil - தமிழ்
- Telugu - తెలుగు
- Thai - ไทย
- Turkish - Türkçe
- Ukrainian - українська
- Urdu - اردو
- Vietnamese - Tiếng Việt
- Welsh - Cymraeg
- Yiddish - יידיש