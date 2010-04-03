Multi Timeframe Laguerre RSI and Zero Lag MACD

L’indicatore Multi-Timeframe Laguerre RSI e Zero-Lag MACD è un oscillatore avanzato per MetaTrader 5, che combina un Laguerre RSI adattivo e un MACD Zero-Lag basato su ZLEMA per fornire un’analisi precisa di trend e momentum. I segnali vengono mostrati in una finestra separata, mentre il pannello Multi-Timeframe utilizza un punteggio ponderato per identificare punti di ingresso affidabili.

Caratteristiche principali:

Doppio oscillatore: LaRSI (Alpha regolabile) e MACD Zero-Lag (basato su ZLEMA) sullo stesso grafico.

Supporto Multi-Timeframe (fino a 5): Segnali consensuali per ogni timeframe e punteggio globale visualizzato.

Segnali non-repaint: Frecce mostrate solo quando tutti i timeframe attivi sono allineati, maggiore affidabilità.

Allarmi flessibili: Pop-up, suono e notifiche push basati sul crossover LaRSI/MACD o sul consenso Multi-Timeframe.

Visualizzazione personalizzabile: Schema a 2 o 4 colori, livelli LaRSI, soglie istogramma MACD, scelta della fonte dei prezzi.

Ottimizzazione delle prestazioni: Calcolo Multi-Timeframe e validazione dei dati per garantire stabilità.


Uso consigliato:

Ideale per timeframe H1 e superiori, adatto a swing trading e trading di trend.

Controllare i punti di ingresso tramite il pannello Multi-Timeframe (es. LaRSI sotto il livello debole e istogramma MACD sopra 0).

Combinare con strategie di uscita e gestione del rischio, analizzare l’azione del prezzo.

Testare i parametri su conto demo e adattarli secondo l’asset e la volatilità.


Caratteristiche tecniche:

Visualizzazione: Finestra separata.

Segnali: Frecce sul grafico, pannello di consenso Multi-Timeframe, allarmi basati sulla combinazione LaRSI e MACD.

Personalizzazione: Tutti i parametri e colori regolabili.


Installazione: Applicare l’indicatore sul grafico MT5 e regolare i parametri nella finestra di configurazione. Assicurarsi di avere dati storici sufficienti per segnali affidabili.


